“Fare impresa insieme… ad Avezzano con Invitalia”.

Martedì 13 Novembre – Sala A. PICCHI A.R.S.S.A. Piazza Torlonia, 91

Si tratta di un incontro dedicato ai settori strategici di sviluppo e all’occupazione con la partecipazione di Invitalia, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

Gli esperti di Invitalia illustreranno il funzionamento di quattro dei principali incentivi dell’Agenzia dedicati a chi vuole mettersi in proprio: “Smart & Start Italia”, che sostiene la nascita di imprese innovative su tutto il territorio nazionale, “Nuove imprese a Tasso Zero”, dedicato ai giovani e alle donne che vogliono diventare imprenditori, “SelfiEmployment”, per finanziare con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET e “Resto al Sud”, dedicato agli under 36 che vogliono avviare un’impresa nelle 8 regioni del Mezzogiorno.

A seguire, racconterà la sua storia d’impresa un rappresentante dell’azienda Let’s Wearable Solutions, finanziata da Invitalia con gli incentivi di Smart&Start Italia.

Il pomeriggio sarà tutto dedicato agli incontri One to One con i business analyst dell’Agenzia, che saranno a disposizione degli aspiranti imprenditori per dare tutti i dettagli sugli inventivi.

Questo il dettaglio del programma.

MATTINA:

10.00 ACCREDITO OSPITI

10.30 Saluti di benvenuto e inizio lavori del Sindaco del Comune di Avezzano, Gabriele De Angelis

10.45 Intervento del Presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Marco Fracassi

11.00 Fai l’impresa insieme a noi. Gli incentivi per avviare una nuova impresa. Relatori Invitalia.

Un’idea, una storia. I racconti dei giovani imprenditori: due/tre beneficiari che raccontano il loro progetto d’impresa

12.30 CONCLUSIONI – Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia

Light Lunch

POMERIGGIO:

DALLE 14.30 ALLE 17.30 TAVOLI ONE TO ONE – A partire dalle ore 14.30 tavoli paralleli per gli incontri One to One con i Business Analyst di Invitalia.

Per info e prenotazioni per gli incontri One to One: lmontagliani@comuneavezzano.it