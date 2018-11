TSA cerca personale a tempo determinato

Il Teatro Stabile d’Abruzzo seleziona personale generico e di promozione per le attività teatrali, a tale scopo è stato pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il seguente avviso pubblico.

Il Teatro Stabile d’Abruzzo promuove un avviso pubblico per la formazione di un elenco finalizzato all’assunzione a tempo determinato di personale al quale attingere per lo svolgimento di specifiche mansioni, nell’ambito delle attività dell’Ente, quali:

 Operai generici

 Facchini

 Promotori

 Distributori di materiale informativo

 Organizzatori

Possono rispondere all’avviso i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

– età non inferiore a 18 anni alla data di presentazione della domanda;

– cittadinanza italiana o straniera nell’ambito dell’UE o extra UE purché in possesso di titolo abilitativo al lavoro e permesso di soggiorno;

– godimento dei diritti civili e politici;

– disponibilità a lavorare in orario diurno, serale e notturno sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, in relazione alle attività programmate dal TSA;

– idoneità fisica all’incarico;

– perfetta conoscenza della lingua italiana.

L’avviso pubblico ha l’obiettivo di formare un elenco di soggetti idonei per lavoro a tempo determinato; elenco al quale il TSA potrà discrezionalmente attingere in caso di necessità.

L’inserimento nell’elenco non fornisce alcuna garanzia in merito all’eventuale assunzione.

Saranno considerati preferenziali ai fini della valutazione dei candidati i seguenti requisiti:

a) esperienza pregressa di impiego con funzioni assimilabili a quelle oggetto del presente avviso;

b) per alcune figure professionali, essere automuniti.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata con le seguenti modalità:

– posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: teatrostabile.abruzzo@pec.it ;

– raccomandata A/R indirizzata Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d’Abruzzo Corso

Vittorio Emanuele, 102 67100 L’Aquila;

– raccomandata a mano presso gli uffici del TSA siti in L’Aquila, Corso Vittorio Emanuele 102, negli orari segnalati sul sito dell’Ente.

La domanda dovrà essere composta da:

– copia del modello di domanda debitamente compilato (allegato n.1 che si trova in formato editabile sul sito dell’Ente, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’

– copia del documento di identità in corso di validità.