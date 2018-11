Lfoundry, l’incontro è rinviato di qualche giorno

Lfoundry – l’incontro è solo rinviato di qualche giorno.

«Siamo in stretto contatto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero del Lavoro. Stiamo mettendo in campo un impegno serio e concreto per risolvere positivamente ed in fretta la vicenda, al fine di allontanare lo spettro di una crisi aziendale.»

A specificarlo sono il Consigliere Regionale Gianluca Ranieri, la Senatrice Gabriella Di Girolamo, il Senatore Primo Di Nicola ed il Consigliere Comunale Francesco Eligi che continuano – Il Ministro Di Maio ci ha fatto sapere che il tavolo sarà convocato per il prossimo 15 novembre e vedrà la partecipazione di entrambi i dicasteri coinvolti, in modo da velocizzare i tempi ed affrontare non solo la tematica dei contratti di solidarietà ma anche il possibile accesso ai fondi previsti per il settore dei semiconduttori.

«Tutto ciò, ovviamente, in ragione delle scelte e delle prospettive che la proprietà dello stabilimento di Avezzano metterà sul tavolo, anch’esse da valutare e verificare. Siamo certi dell’impegno e della collaborazione che sapranno mostrare sia la dirigenza sia i rappresentanti delle parti sociali che sederanno al tavolo. Dal canto nostro c’è già la massima attenzione. Tutelare gli attuali livelli occupazionali e la produzione di alto profilo, che viene oggi realizzata nel sito marsicano, è e resta una priorità per il M5S e per tutto il territorio provinciale.»