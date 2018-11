CECA

Club Ex Ciclisti, pranzo con campioni del mondo

Il “Club Ex Ciclisti Aquilani”, organizza, per domenica 2 dicembre 2018, ore 13, un pranzo sociale per ex ciclisti e familiari, presso il ristorante “Arcobaleno”, via Mausonia 1, L’Aquila. Le prenotazioni si accetteranno fino al giorno 28 novembre 2018.