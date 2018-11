Torna il tempo stabile sulla nostra regione ma non mancheranno annuvolamenti. Alta pressione in rimonta da domenica sera con temperature in aumento.

Passato il sistema nuvoloso che nella giornata di ieri ha favorito annuvolamenti e precipitazioni a carattere sparso, sulla nostra regione il tempo è in ulteriore miglioramento e nelle prossime ore prevarrà il sole, anche se saranno possibili occasionali addensamenti nel corso della giornata, specie in prossimità dei rilievi, mentre banchi di nebbia potranno manifestarsi durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne e, localmente, sulle zone collinari prossime alla costa. Poche novità anche nella giornata di venerdì, mentre nel fine settimana assisteremo all’arrivo di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale che favoriranno annuvolamenti al centro-nord e, marginalmente, anche sulla nostra regione, ma non si prevedono fenomeni di rilievo, anche se non si escludono banchi di nebbia in intensificazione durante le ore serali, notturne e al primo mattino. Dalla serata di domenica, inoltre, assisteremo ad una graduale rimonta di un promontorio di alta pressione che, alla base dei dati attuali, favorirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato (nebbie nelle pianure e nelle valli durante le ore più fredde della giornata) con temperature in deciso aumento su gran parte delle nostre regioni, la cosiddetta “Estate di San Martino”.



Questa mappa ci mostra la tendenza per i primi giorni della prossima settimana, caratterizzata dalla rimonta di un promontorio di alta pressione sulla nostra penisola che, se confermato, garantirà tempo stabile e temperature sensibilmente al disopra delle medie stagionali. Fonte WXCHARTS.EU

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, più probabili a ridosso dei rilievi, mentre banchi di nebbia saranno possibili nelle valli interne dell’Aquilano e della Marsica e, localmente, sulle zone collinari prossime alla costa, specie durante le ore più fredde della giornata. Poche novità nel corso della giornata di venerdì, proseguirà il tempo stabile ma non si escludono occasionali annuvolamenti.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi, in diminuzione nei valori minimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.

Mare: Generalmente poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)