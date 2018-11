Polizia, arrestato un aquilano per spaccio

Arrestato per droga un aquilano di 52 anni, spaccio e ricettazione

E’ stato arrestato nella giornata di ieri, nell’ambito di un piano di prevenzione e repressione dei reati predatori nel Capoluogo, un 52enne aquilano. E’ stato tratto in arresto dal personale della Squadra Mobile e dell’U.P.G.S.P. , per reati di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la ricettazione di un ciclomotore rubato.

“L’uomo – ci informa la Questura dell’Aquila – sorpreso alla guida di un ciclomotore risultato rubato in Pescara, è stato travato in possesso di circa 10 grammi di hashish, divisa in dosi nascoste all’ interno di una borsa. Lo stupefacente rinvenuto e gli specifici precedenti hanno indotto gli operatori di Polizia ad estendere il controllo presso il domicilio dell’uomo, dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle singole dosi. Nella circostanza, anche attraverso la collaborazione del personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, è stato inoltre rinvenuto, in un magazzino adiacente e nella disponibilità dell’arrestato, una bomba da fucile che ha reso necessario l’intervento del gruppo artificieri della Polizia di Stato, giunto da Pescara. L’ordigno, dichiarato inerte, è stato successivamente rimosso dall’abitazione. L’arrestato, al termine dell’udienza di convalida dell’atto, è stato sottoposto all’ obbligo di firma sino alla successiva udienza direttissima fissata per il 28 novembre prossimo.”