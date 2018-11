Il Gran Corno, ennesima gaffe sui libri

Gran Corno : è questa la denominazione che appare in un libro di testo di geografia adottato in una scuola aquilana.

Gran Corno, una sostanziale buffa sintesi fra Corno Grande e Gran Sasso che, però, non esiste.

A notare la gaffe del Gran Corno una mamma aquilana, Valeria Baccante, che ha condiviso il suo stupore sulla rete: l’immagine è poi diventata virale e condivisa da molte persone.

Non è la prima volta che gaffe così eclatanti e riguardanti il territorio aquilano appaiono sui libri di testo: dal tunnel della Gelmini

Nel primo caso – quello del tunnel – la storica gaffe di Mariastella Gelmini, ex ministro dell’Istruzione, è finita sul libro di testo “Capire il presente”, in uso in diverse quinte elementari.

“Oggi il Gran Sasso ospita un Parco nazionale e dei laboratori sotterranei per la ricerca scientifica. Un lungo tunnel collega questi laboratori al Cern, il più grande laboratorio di fisica, che si trova al confine tra la Svizzera e la Francia, vicino alla città di Ginevra”.

Il famoso comunicato stampa di Gelmini era stato copiato e incollato tanto da far incappare nell’errore.

Nel secondo caso, in una didascalia si poteva leggere: “Il terremoto dell’aprile 2009 ha gravemente danneggiato il patrimonio storico-artistico della città. Nella foto, la piazza antistante la chiesa di San Pietro a Coppito prima del sisma del 2009″. La chiesa rappresentata nella fotografia era però la basilica di Collemaggio.

