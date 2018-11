Ciaki è stato ritrovato

È stato ritrovato Ciaki

Ciaki sta bene ed è stato ritrovato in zona Mausonia. I padroni erano molto preoccupati per la sua scomparsa, visto che il cane non era in buone condizioni di salute e aveva difficoltà nel mangiare.

Il tam tam sui social era stato imponente e i padroni avevano messo a disposizione anche una ricompensa per chi lo avesse riportato a casa.

Tutto è bene quel che finisce bene!

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.