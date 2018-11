Beffi e la storica fiera della capra

Tutto pronto per l’antica fiera dedicata alla capra.

Appuntamento al Borgo di Beffi frazione di Acciano per le ore 9 di domenica 11 novembre.

L’iniziativa totalmente rinnovata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Camilli e dall’Associazione Aternostrum guidata dalla presidente Serena Della Fornace, vuole puntare a valorizzare prodotti e tradizioni locali con un occhio al turismo.

“La fiera”, ha detto il sindaco Camilli, “rientra nelle attività per valorizzare il territorio e far conoscere il progetto di foresta modello pensato per la nostra valle”.

In particolare, oltre alla fiera con l’esposizione degli animali, al mercato con i prodotti tipici ed alla mostra nella torre medievale di Beffi, si terrà anche un simpatico laboratorio destinato ai più piccoli che potranno cimentarsi nel salire in sella agli asini.