Bar Maccarone, 63 anni fa l’inaugurazione.



L’ 8 novembre 1955 veniva inaugurato il Bar Maccarone “Gran Sasso”, un pezzo di storia aquilana.

Il bar apriva ufficialmente ai clienti un martedì, alle ore 15.17, come documentato da uno dei quadri appesi nel locale.

La storica attività chiuse il 31 gennaio di 5 anni fa, come riportato dal Capoluogo, dopo aver rappresentato per decenni un luogo familiare per tutti gli aquilani.

Nella foto Mario Maccarone