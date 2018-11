Ricompensa per chi ritrova Ciaki

Ricompensa in denaro per chi ritrova Ciaki.

Come aveva raccontato il Capoluogo, Ciaki, un cane di 7 anni con qualche problema di salute, era scomparso da casa il 4 novembre.

Ora la proprietaria offre una ricompensa in denaro a chi lo riportasse a casa.

Ciaki ha difficoltà nel mangiare: ha 7 anni, qualche problema di salute e ha bisogno della sua famiglia.

È scomparso nella zona tra via Monte Velino e via Aldo Moro: probabilmente è rimasto in zona perché non può essersi allontanato molto.

È molto importante riportarlo a casa perché Ciaki necessita di cure.

Il numero da contattare è quello di Alessandra: 3484129642.

