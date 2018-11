Paganica, rinvenuto cadavere in casa

È stato rinvenuto stamattina un cadavere di donna a Paganica.

Il corpo della donna, cinquantenne, è stato ritrovato in mattinata nella sua casa in via Fioretta.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe morte naturale, in quanto il cadavere giaceva nei pressi del letto, ma il magistrato ha ritenuto di approfondire le cause data la giovane età della donna.

La cinquantenne, nubile e senza figli, viveva da sola nell’abitazione.

Si attendono dunque gli esiti dell’esame autoptico.