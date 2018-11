Debole sistema nuvoloso in transito sulla nostra penisola favorirà annuvolamenti e occasionali precipitazioni anche sulla nostra regione.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di un debole sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, attraverserà anche le regioni centrali, favorendo un graduale aumento della nuvolosità anche sulla nostra regione, dove non si escludono precipitazioni, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso il settore orientale dove, tuttavia, le precipitazioni saranno generalmente deboli e a carattere sparso. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone alto collinari e montuose, localmente associati a precipitazioni, in attenuazione in serata e in nottata; un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di giovedì e, fino alla giornata di sabato, non dovrebbero verificarsi sostanziali cambiamenti: sulla nostra regione tornerà a splendere il sole anche se non mancheranno annuvolamenti e possibili banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata, specie nelle pianure, nelle valli e, localmente sulle zone collinari prossime alla costa. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, inoltre, evidenziano il transito di nuovi corpi nuvolosi al centro-nord nel fine settimana, mentre nei primi giorni della prossima settimana sembra probabile la rimonta di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale e sulla nostra penisola che, se confermato, favorirebbe un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche e un generale aumento delle temperature.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni che, al mattino, interesseranno la Marsica e l’Aquilano, in estensione verso il settore orientale tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Nel pomeriggio, inoltre, saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico, con possibili precipitazioni, in estensione, occasionalmente, verso il settore orientale e costiero ma in attenuazione in serata e in nottata. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di giovedì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile o occidentali; orientali lungo la fascia costiera.

Mare: Poco mosso o localmente mosso.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)