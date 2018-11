Fontana luminosa viola contro tumore pancreas

“Facciamo luce sul tumore al pancreas”.

Il Comune dell’Aquila aderisce illuminando di viola la Fontana luminosa.

Nella serata del 15 novembre la Fontana luminosa sarà illuminata di viola.

Il Comune dell’Aquila, infatti, ha aderito alla campagna “Facciamo luce sul tumore al pancreas”, promossa dall’Associazione Nastro Viola, con la collaborazione delle associazioni Fondazione Nadia Valsecchi Onlus, Associazione Oltre la Ricerca e Associazione My Everest Onlus, e giunta alla terza edizione.

L’iniziativa si svolge a novembre, mese dedicato proprio alla prevenzione del tumore al pancreas.

“La campagna – ricordano gli organizzatori in un comunicato (di cui si allega la versione integrale) – è arrivata in Italia nel 2016 e ha riscosso un successo sempre crescente: grazie al tam tam di pazienti e familiari e all’impegno di istituzioni pubbliche e private l’anno scorso sono stati ben 80 i comuni che hanno aderito all’iniziativa che nel mondo coinvolge luoghi suggestivi come le Cascate del Niagara o l’Opera House di Sidney.

La campagna di sensibilizzazione nasce con l’obiettivo di portare l’attenzione pubblica su una patologia che in Italia, ogni anno, colpisce oltre 13mila persone. L’idea è quella che, con gesti anche semplici, si possa modificare la storia naturale di questo “killer silenzioso” che ancora, a cinque anni dalla diagnosi, ha una mortalità stimata del 90% e che, nonostante questo, riceve soltanto il 2% dei fondi europei destinati alla ricerca.”.

Di qui il coinvolgimento di tutte le istituzioni, affinché venga illuminato un monumento di viola; l’amministrazione comunale dell’Aquila ha scelto la Fontana luminosa per la serata del 15 novembre.