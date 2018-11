Adescava anziani alla stazione, denunciata

Da Roma ad Avezzano per adescare anziani alla stazione e rubargli oggetti di valore, la Polfer riconosce e denuncia una 25enne di etnia rom.

Nonostante avesse già ricevuto il foglio di via di tre anni dalla Questura dell’Aquila, una 25enne di etnia rom proveniente da un campo nomadi di Roma, è stata sopresa dalla Polizia ferroviaria diretta dall’ispettore superiore Glaudio Gallese presso la stazione di Avezzano e quindi denunciata. Come scrive Il Centro, in diverse occasioni sono state portate a termine vere e proprie truffe da alcune ragazze che tentano di adescare anziani con la scusa di sesso a buon mercato, per poi derubarli. A carico della 25enne l’accusa per questo genere di truffa e quindi il foglio di via che non è stato rispettato.

Nonostante la donna avesse cambiato look e aspetto, i poliziotti sono riusciti a riconoscerla e a fermarla prima che lasciasse la biglietteria. Da qui la nuova denuncia per non aver osservato le disposizioni della Questura relative al foglio di via.