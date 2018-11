Sindaco Biondi incontra comandante Nono Alpini.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Fibbioni il colonnello Marco Iovinelli, dal settembre 2016 al comando del Nono reggimento alpini dell’Aquila, che nei prossimi giorni sarà destinato ad un nuovo incarico.

“Ho formulato al colonnello Iovinelli il ringraziamento mio e della municipalità aquilana per il compito svolto in questi anni, durante i quali gli alpini aquilani sono stati coinvolti, tra le altre cose, in operazioni molto complesse, come quella di soccorso nei drammatici giorni della tragedia di Rigopiano – ha dichiarato il sindaco – Sono certo che affronterà il nuovo compito che l’attende, quello di Capo di Stato Maggiore del Cme Abruzzo, con gli stessi entusiasmo e professionalità che hanno sempre contraddistinto la sua azione. Al contempo formulo i migliori auguri di benvenuto al Tenente Colonnello Paolo Sandri, che a breve assumerà il comando del Nono alpini”.