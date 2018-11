Ulteriore temporaneo miglioramento nelle prossime ore ma nella giornata di mercoledì è atteso il transito di una debole perturbazione atlantica.

Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato rispetto ai giorni scorsi, specie sulle regioni centro-meridionali e, nelle prossime ore, tornerà a splendere il sole anche sulla nostra regione, anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e possibili banchi di nebbia al mattino, specie nelle valli interne dell’Aquilano, sulla Marsica e, localmente sulle zone collinari prossime alla costa. Si tratterà, tuttavia, di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che, nelle prossime ore, inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali, mentre nella giornata di mercoledì raggiungerà ed attraverserà anche le regioni centrali, favorendo un graduale aumento della nuvolosità anche sulla nostra regione, in particolare sul settore occidentale, dove non si escludono precipitazioni. Si tratterà di un sistema nuvoloso non particolarmente intenso ma abbastanza veloce e, di conseguenza, assisteremo ad un nuovo graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata di mercoledì e, soprattutto, nella giornata di giovedì. Il miglioramento continuerà a manifestarsi almeno fino alla giornata di sabato anche se, alla base dei dati attuali, non mancheranno annuvolamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia al mattino, specie nelle valli interne dell’Aquilano, sulla Marsica e, localmente, sulle zone collinari prossime alla costa, in diradamento durante le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, sull’alto Aquilano e nel Teramano, con possibili occasionali precipitazioni, più probabili sulle zone montuose, in attenuazione in serata; dalla serata, inoltre, è previsto un graduale aumento della nuvolosità a partire dal settore occidentale della nostra regione, in estensione verso le restanti zone entro la mattinata di mercoledì, con precipitazioni sulla Marsica e nell’Aquilano.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti meridionali con possibili rinforzi nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera.

Mare: Poco mosso o localmente mosso, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)