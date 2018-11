Al Maxxi di Roma l’annuale Acquisition Gala Dinner: parte dei fondi raccolti andranno alla sede del Maxxi dell’Aquila, in apertura a marzo

Celebrità, chef stellati e un video che emoziona: ieri il Maxxi di Roma è stata la sede dell’annuale l’Acquisition Gala Dinner, la serata annuale di fundraising organizzata per incrementare la collezione del museo.

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento ha coinvolto esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dell’imprenditoria italiani e internazionali ed è stato finalizzato alla raccolta fondi destinati a L’Aquila, dove nel marzo 2019 aprirà una sede del museo negli spazi del Palazzo Ardinghelli.

Una serata di gala alla quale hanno partecipato, fra gli altri, il sindaco dell’Aquila Biondi, l’assessore alla cultura Di Cosimo, il presidente della Regione Lolli.

È proprio l’assessore Di Cosimo a mostrare, dal suo profilo Facebook, il video proiettato per l’occasione che ritrae palazzo Ardinghelli, prossima sede del Maxxi a L’Aquila

Il nostro lavoro di raccolta fondi quest’anno non sarà rivolto soltanto alla collezione permanente: la metà dei soldi raccolti andrà al nuovo progetto di Maxxi L’Aquila, la sede distaccata del museo che aprirà nel 2019, progetto affidato dal MiBAC alla Fondazione Maxxi proprio per contribuire alla rinascita della città anche attraverso la cultura. Dalla cultura si riparte, per riattivare l’economia e l’anima di un territorio ferito.

le parole dell’ex ministro Giovanna Melandri

A firmare il menu della serata lo chef Francesco Apreda, Executive Chef del ristorante stellato Imàgo dell’Hotel Hassler. I suoi piatti prenderanno ispirazione dalle opere fotografiche di Paolo Pellegrin, in mostra proprio in occasione dell’Acquisition Gala Dinner. Si tratta di fotografie in bianco e nero raffiguranti ghiacciai, uomini, guerre e situazioni estreme.

