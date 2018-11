Libriamoci, sulle ali dei libri all’Istituto Comenio

Sensibilizzazione alla lettura, grande successo per il progetto “Libriamoci” presso l’Istituto Comprensivo “Comenio”.

La settimana dal 22 al 26 ottobre, dedicata al progetto “Libriamoci”, è stata fervida di iniziative all’Istituto Comprensivo “Comenio”. Tutti i plessi, in perfetta sinergia, in seno ad una prospettiva progettuale comune, hanno organizzato per le bimbe e i bimbi percorsi di sensibilizzazione alla lettura, coinvolgendo attori, scrittori, musicisti, esperti, genitori, Carabinieri Forestali e Soccorso alpino della Guardia di Finanza, e in questo caleidoscopio colorato di idee si è cercato di restituire l’emozione che suscita in ognuno la lettura di un libro, di una pagina, di un rigo, di un verso …

L’iniziativa ha avuto successo (bello l’atto conclusivo nella storica libreria “Colacchi” con i ragazzi della scuola secondaria di I grado nell’ambito del progetto # io leggo perché) grazie allo sforzo corale dei docenti, consapevoli della necessità di incentivare la lettura tra gli allievi, anche tramite attività e percorsi che proiettino la scuola oltre lo spazio concluso e un po’ angusto dell’aula.

Il progetto “Libriamoci”, promosso dal MIUR, è la tessera di un puzzle più complesso che vede i docenti del “Comenio” impegnati a realizzare o potenziare le singole biblioteche di plesso, in quanto è proprio la vicinanza anche fisica del libro una via per rendere i ragazzi lettori intelligenti, appassionati e consapevoli.