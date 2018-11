Ecco le delegazioni chiuse oggi per trasloco

Oggi delegazioni chiuse a Bagno e Roio per trasloco nel nuovo ufficio

Nella giornata di oggi, martedì 6 novembre, le delegazioni comunali di Bagno e Roio resteranno chiuse per consentire il trasloco di quest’ultima all’interno del Map situato a Roio Poggio.

«È un ulteriore passo in avanti che questa amministrazione comunale compie per restituire dignità agli uffici distaccati delle delegazioni, ancora localizzati in sedi provvisorie. Un ringraziamento va ai dipendenti comunali che, in questo lungo periodo, sono stati costretti a lavorare in container o locali angusti ma che, con spirito di servizio e professionalità, non hanno mai fatto venir meno l’impegno a favore del cittadino» Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega ai Servizi per il cittadino, Monica Petrella, annunciano il trasloco degli uffici dai container ai Map.

Riassetto delle delegazioni

Quella di Roio sarà la prima delegazione a essere ricollocata, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale nel maggio scorso all’interno di un piano di riassetto che sarà definito nel corso delle prossime settimane.

Secondo il piano, gli uffici di Bagno saranno ospitati nell’immobile di Civita di Bagno, dove è ospitato anche il Centro anziani “San Raniero”, quelli di Preturo nei locali di via dell’Aringo e quelli di Arischia in un modulo abitativo provvisorio realizzato dopo il sisma del 2009.