Cotugno inagibile, sospesa sentenza del Tar

Cotugno vicenda infinita, sospesa la sentenza del Tar che lo dichiarava inagibile.

Sospesa la sentenza del Tar che lo scorso 2 luglio aveva accolto il ricorso di genitori, docenti e alunni dei Licei annessi al Convitto Nazionale “D. Cotugno” per l’annullamento del provvedimento del presidente della Provincia dell’8 marzo 2017.

Il provvedimento disponeva la riapertura dell’edificio all’utilizzo scolastico dopo il terremoto del 17 gennaio 2017, prescrivendo la chiusura dei soli corpi F e G, con eccezione delle rampe di accesso, e lo svolgimento di tutta l’attività didattica nella restante parte del complesso.

A stabilirlo il Consiglio di Stato che il 30 ottobre ha sospeso l’esecutività di tale sentenza.

La Provincia non intende far tornare le classi nella vecchia sede e attende l’udienza per la discussione nel merito, fissata per il 14 marzo 2019.

Del resto, per far sì che gli studenti rientrino nella struttura di Pettino, bisognerebbe aspettare il termine dei lavori prevista per la fine del 2019.

I lavori in questione riguardano sia i corpi F e G, per un importo di circa 275mila euro, sia i corpi A C, D, E per i quali sono già stati stanziati 350mila euro.