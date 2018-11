Parcheggio San Bernardino, Archeoclub preoccupato

Il progetto che prevede un parcheggio interrato a San Bernardino è “vecchio, con gravi criticità” e serie conseguenze su un’area di particolare pregio artistico e paesaggistico-ambientale.

L’Archeoclub si dice preoccupato in una nota nella quale chiede al Comune maggiore partecipazione in merito alla realizzazione del parcheggio interrato di San Bernardino.

L’Archeoclub, si legge, non è contrario a priori:

Come associazioni civiche riteniamo importante il potenziamento dell’offerta di posti auto a servizio e nei pressi del centro cittadino, in particolare per favorirne sempre più la pedonalizzazione. Ma intendiamo manifestare preoccupazione per la ripresa di un progetto vecchio, con gravi criticità, e per le conseguenze che l’opera prevista potrebbe avere su un’area di particolare pregio artistico e paesaggistico-ambientale.

Nel progetto del parcheggio – datato 1999 e che era in corso di attuazione tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 – erano previsti infatti accessi dalla piazza stessa e dalla sottostante via Fortebraccio. È proprio su questo ultimo accesso che l’Archeoclub esprime i propri dubbi.

“In particolare temiamo l’impatto paesaggistico legato all’accesso da via Fortebraccio (via medievale), e ci chiediamo in particolare:

– come inciderebbe sulla collina alberata che affianca la gradinata monumentale di San Bernardino?

– La visuale della Basilica verrebbe compromessa irreparabilmente a causa dell’impatto visivo dell’opera?

In mancanza di una conoscenza del progetto ci poniamo questi ed altri interrogativi che provengononon solo da noi ma anche da tanti cittadini preoccupati e che a noi si rivolgono da settimane.”

Associazioni e singoli cittadini vengano fatti partecipi del progetto, chiede l’Archeoclub: