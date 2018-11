Paganica Rugby, sconfitta siciliana

Sconfitta siciliana per il Paganica Rugby

Il Paganica Rugby torna con un punto dalla trasferta siciliana, al termine di un incontro il cui punteggio è stato sempre in bilico fino alla fine. Il primo tempo parte in salita per gli uomini di coach Rotellini che subiscono una meta già nei primissimi minuti. Il Paganica comunque reagisce e si riporta in vantaggio grazie ad una meta realizzata da Colaiuda e trasformata da Rotellini. Al ventiseiesimo il Paganica si ritrova in 14 e il Messina ne approfitta marcando una meta e chiudendo in vantaggio il primo tempo sul 12 a 7.

La reazione del Paganica non si fa attendere e al quattordicesimo ristabilisce l’equilibrio con una meta di Andreucci non trasformata. A questo punto i rossoneri finalizzano il loro gioco portandosi sul 20 a 12 grazie ad un calcio piazzato realizzato da Rotellini che non riesce però a trasformare la successiva meta di Cinque.

Sul 20 a 12 il Messina trova la forza di reagire e con una meta e due calci piazzati si porta sul 25 a 20. Non produce marcature l’assedio del Paganica nei minuti finali con il Messina costretto ad una difesa disperata.

«Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi che hanno approcciato con la giusta carica l’incontro dimostrando volontà e forza nel reagire nei momenti di difficoltà – dichiara il Presidente Antonio Rotellini – Un po’ di rammarico perché è forse mancata la lucidità necessaria per gestire il vantaggio conseguito con tanta fatica in una gara che aveva comportato un grande dispendio di energie soprattutto nervose.»