Cimitero, giù l’ecomostro del loculario

Sulla ricostruzione dei cimiteri dell’Aquila il Comune procede senza incertezze.

Questo quanto emerso oggi alla conferenza stampa in Comune a cui hanno preso parte il sindaco Pierluigi Biondi, il vicesindaco Guido Liris e l’assessore Emanuele Imprudente.

L’ecomostro, che versa in avanzato stato di degrado con ferri scoperti ossidati e calcestruzzo disgregato in più punti, verrà demolito.

La demolizione avrà un costo di 250mila euro.

Dopo la redazione del progetto è stata avviata la gara di affidamento dei lavori e a breve verrà stipulato il contratto, questione di giorni.

Al suo posto verrà realizzato un loculario di 2000 salme che conterrà in primis le salme dell’edificio monumentale e poi quelle dell’edificio dei Nove Martiri, come ci aveva anticipato l’assessore Imprudente.

Il vecchio loculario, come si evince anche dal certificato di collaudo dell’ing. Verlinghieri, presenta dei difetti di costruzione:”il getto di calcestruzzo non è stato eseguito a regola d’arte e presenta in più punti un’accentuata segregazione del calcestruzzo”.

Inoltre il manufatto da abbattere, il cosiddetto ecomostro, non solo è inagibile ma è “inadatto per dimensioni a contenere le salme” come ha illustrato il sindaco Biondi.

Il piano comunale di ricostruzione dei cimiteri dell’Aquila ha ricevuto un importante contributo a seguito della Delibera CIPE n.24 del 28 febbraio 2018: si parla di 8,2mln di euro solo per l’edificio dei Nove Martiri.

Riconosciuti fondi anche per demolizione e ricostruzione della camera mortuaria di Roio, Camarda, Pianola, Sassa e ricostruzione loculari di Assergi e Arischia. Tali fondi sono stati inseriti in Bilancio ed è stato dato avvio alle procedure amministrative iniziare i lavori.

Quattro anni e mezzo la tempistica per portare a termine i lavori.

Terminati invece i lavori dell’Edificio 96 e approvato il progetto che riguarda San Giuseppe dei Minimi: si stanno avviando le procedure per lo spostamento delle salme.