Casa dello Studente, ecco il progetto vincitore

Casa dello Studente, la duttilità è nella memoria.

Si chiama così il progetto che ha vinto il concorso di idee legato alla valorizzazione e alla riqualificazione dell’area in cui c’era la casa dello studente, lungo via XX Settembre, prima del 6 aprile 2009.

Il Concorso di idee, nato per volontà della Rettrice prof.ssa Paola Inverardi e dunque del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale, in collaborazione con il Comune dell’Aquila e i Comitati e associazioni dei familiari degli studenti universitari vittime del sisma del 2009, ha avuto come destinatari gli studenti e i dottorandi dell’Università degli Studi dell’Aquila come chiaro segno di fiducia per il futuro della città e delle nuove generazioni.

Ed è stato proprio un gruppo di giovanissimi studenti – ingegneri ed architetti – a veder premiato il proprio progetto il cui titolo, appunto, è “La duttilità è nella memoria”.

Una memoria non ferma, statica, ma duttile, appunto: i vincitori hanno spiegato che si sono concentrati sugli aspetti empatici del progetto, in modo che tutti – dal più giovane al più anziano – possano vivere quello spazio in modo differente. Un bambino lo vivrà come posto dove poter correre e giocare, un ragazzo come luogo dove poter studiare (visto che è prevista anche una sala studio), un anziano come posto dove poter ricordare il prima e apprezzare l’ora.

Un luogo ben lontano dall’essere freddo e impersonale ma che vuole rendere omaggio agli studenti morti la notte del 6 aprile e, al tempo stesso, fare in modo che la memoria viva.

Il progetto è stato ritenuto il più idoneo per la riqualificazione e la valorizzazione dell’area in precedenza occupata dall’edificio nel quale vi era la sede della casa dello studente – definitivamente abbattuto un anno fa – da ripensare come luogo di commemorazione ma anche di ricordo, oltre che di scambio sociale e culturale

