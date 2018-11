Camion si ribalta, ferito il conducente

Incidente tra le Grotte di Stiffe e Campana, un camion si ribalta. Sul posto 118 e vigili del fuoco, autista trasportato in ospedale.

Stava percorrendo la strada sterrata che dalla biglietteria delle Grotte di Stiffe conduce a Campana, frazione di Fagnano Alto, quando – per cause in corso di accertamento – un camion che trasportava sabbia si è ribaltato, “adagiandosi” sulla sponda del fiume. Immediatamente sono scattati i soccorsi che hanno portato sul posto gli operatori del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo le prime testimonianze, il conducente sarebbe rimasto ferito – sebbene in maniera non grave – e trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco dell’Aquila, che stanno tentando di recuperare il pesante mezzo incidentato.