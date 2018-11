Festa in città per le celebrazioni legate al 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Successo anche a L’Aquila per Caserme Aperte, l’iniziativa che ha portato scolaresche e cittadini all’interno della caserma degli Alpini in occasione del 4 novembre.

Gli Alpini del 9° Reggimento della Brigata Taurinense dell’Esercito hanno infatti celebrato il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, unitamente al 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, aprendo al pubblico la propria caserma aquilana.

Come da tradizione, la cerimonia alla Villa Comunale di omaggio al monumento dei caduti: presenti non solo tanti rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d’arma, ma anche più di una rappresentanza delle scolaresche.

In occasione dell’iniziativa Caserme Aperte, la cittadinanza ha potuto visitare il Museo Storico del Reggimento, una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione, osservando da vicino gli equipaggiamenti e i veicoli in dotazione agli Alpini.

Tra questi, quelli del Battaglione “Vicenza”, unità multifunzione di recente costituzione che, nell’ambito dell’impiego duale della Forza Armata in occasione di pubbliche calamità, opera seguendo l’imperativo “di più insieme”, in sinergia con le altre istituzioni e dimostrandosi una risorsa pronta e flessibile per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre è stato riprodotto un percorso storico ed una trincea della grande guerra.

Numerosi tra cittadini e autorità locali tra cui il Prefetto dell’Aquila hanno fatto visita al nono Reggimento

Fotografie di Daniele Di Benedetto