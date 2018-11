Città di L’Aquila: 3-0 al Plus Ultra

Prosegue la serie di vittorie per il Città di L’Aquila: non una delle goleade a cui ormai sono abituati i tifosi aquilani, ma questa volta un 3-0 netto è bastato per imporsi sul Plus Ultra.

8′ minuto, Pizzola per Maisto che tenta in rovesciata, Paravani devia in angolo. Un minuto dopo, gli ospiti provano ad affacciarsi dalle parti di Cattafesta: Ippoliti dalla distanza, palla all’esterno. 13′, è il turno di Morra che cerca la porta: sfera alta sulla traversa. Due minuti dopo, ancora Plus Ultra in avanti: Bianchi calcia in porta, l’estremo difensore aquilano blocca in due tempi.

21′, arriva la svolta nel match: fallo di Oca in area, il numero due, già ammonito, lascia il campo e concede un rigore alla squadra di casa. Realizza Catalli. L’incontro si sblocca: quattro minuti più tardi, arriva la rete del 2-0: cross dalla destra per Maisto che mette in rete.

33′, L’Aquila non si accontenta: palla dalla sinistra, Di Francia di testa imbuca in porta. Nulla da annotare fino all’intervallo, squadre negli spogliatoi sul risultato di 3-0.

20′ della ripresa, prima vera azione nella seconda frazione: temibile diagonale di Carosone che sfiora il palo alla destra di Paravani. 23′, è Maisto con un gran piattone a cercare la porta, l’estremo difensore ospite con una mano tira fuori la sfera. Grande salvataggio.

32′, Morra cerca di apporre la propria firma al match: gran tiro dal limite dell’area, sfera che sorvola la traversa. 41′, ottima palla di Campagna per Catalli che, davanti, la porta, non riesce ad agganciare il pallone per spingerlo in rete. Risultato finale 3-0, il prossimo match sarà sul campo del Celano.

CITTÀ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna (49’ st Santarelli), Ndiaye, Silvestri, Morra (36′ st Angelozzi), Di Francia, Pizzola (25′ st Baraldi), Zazzara (22′ st Lolli), Carosone, Catalli (47’ st Rovo), Maisto. A disp.: Tursini, Mohammed, Sebastiani, Irti. All. Roberto Cappellacci.

PLUS ULTRA TRASACCO: Paravani, Oca, Taricone, Leone, Casciere (11′ st Esposito), Aquilio, Ippoliti, Salvi (3′ st Montanaro), Aureli (20′ st Cancelli), Angelini, Bianchi (20′ st Di Paolo). A disp.: Leone, Guglielmi, Lancia, Paolella, Favoriti. All. Pietro Principe.

ARBITRO: Paolo Di Gennaro (Teramo).

AMMONITI: Ippoliti, Oca, Zazzara.

ESPULSI: 21′ pt Oca.

RECUPERO: 5′ st.