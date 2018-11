Calcio, Cappellacci: “Nostra miglior prestazione”

Nel post Città di L’Aquila-Plus Ultra, terminata 3-0, parla il tecnico rossoblù Roberto Cappellacci.

“L’approccio alla partita è stato quello giusto, forse è stata la nostra miglior prestazione. Potevamo fare meglio nel secondo tempo, ma dopo il goal preso domenica scorsa abbiamo voluto mantenere il risultato senza sbilanciarci troppo. Abbiamo incontrato una grande squadra che darà del filo da torcere. A fine novembre ci faremo un’idea di chi siamo noi”.

Prosegue il tecnico del Plus Ultra Pietro Principe.

“Noi siamo venuti qui sapendo della forza del Città di L’Aquila: rimanere in dieci dopo venti minuti non ci ha aiutato, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Sappiamo che L’Aquila è una squadra di un’altra categoria, noi giochiamo domenica per domenica sperando di arrivare almeno ai play off”.