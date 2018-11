La Fisorchestra aquilana incanta Preturo

Al Centro sociale di Preturo apprezzata esibizione della Fisorchestra diretta dal Maestro Sergio Petronio.

Ancora una volta gremita la sala riunioni del Centro Sociale di Preturo per assistere all’entusiasmante concerto della Fisorchestra aquilana, magistralmente diretta dal Maestro Sergio Petronio. Tredici elementi, tra i quali un contrabbasso, un flauto, una batteria, un pianoforte e nove fisarmoniche hanno suonato alla perfezione, senza alcuna sbavatura, brani di musica classica, di Piazzolla e di compositori di colonne sonore per film. L’esecuzione perfetta di Memory, ripetuta due volte, ha incantato piacevolmente l’attento pubblico che, in massa, ha voluto prendere parte all’evento. Un gruppetto di fini intenditori ha chiesto ed ottenuto che si suonasse il brano della Macchina da scrivere, che ha fatto alzare i presenti per tributare al Maestro Petronio e alla sua orchestra uno scrosciante e lungo applauso.

Lo spettacolo rientra nel programma delle attività socio culturali del Centro Sociale Anziani di Preturo, al quale Sergio Petronio ha voluto dedicare il concerto in forma totalmente gratuita.