Verdeaqua, la Gsa avvia recupero crediti

La Gran Sasso Acqua ha avviato azioni di recupero crediti nei confronti della Verdeacqua Smile per bollette insolute. Circa 50mila euro la somma richiesta.

Ancora problemi per la Verdeaqua, dopo la chiusura per esalazioni di cloro e la sentenza del Consiglio di Stato sulla proroga delle gestione considerata illegittima. La Gran Sasso Acqua, infatti, ha avviato azioni di recupero crediti per circa 50mila euro, per bollette non pagate, per le quali sarebbe stato richiesto il pignoramento.

«La posizione – conferma il presidente della Gsa, Fabrizio Ajraldi – è stata affidata a un legale che sta facendo il recupero, ma al momento non se abbia già proceduto con la richiesta di pignoramento. Certo è che c’è un’esposizione abbastanza importante nei confronti di Verdeaqua e quindi abbiamo dato mandato al legale in questo senso».