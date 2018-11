Strade provinciali, interventi per 16 milioni

Oltre 16 milioni per interventi sulle strade della provincia aquilana

La Provincia dell’Aquila ha reso noto il piano di finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Provincia dell’Aquila.

“Questi finanziamenti – afferma in una nota il presidente della commissione viabilità Gianluca Alfonsi – permetteranno importanti lavori sul sistema delle carrabili provinciali. Insieme ai consiglieri Del Signore e Tirabassi siamo riusciti ad individuare le principali necessità delle diverse aree territoriali. Con un cronoprogramma nei prossimi anni (2019-2023) saranno investiti ben € 16.729.370,65.”

Previsti anche interventi da un milione e mezzo di euro presi dall’avanzo dell’amministrazione provinciale per il rifacimento del ponte di Bisegna ed altri interventi in area marsicana. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, che si dice sicuro della modernizzazione che la rete viaria apporterà ai territori insieme ad una valorizzazione in termini economici, culturali e sociali.

Di seguito riportiamo le strade in oggetto di intervento