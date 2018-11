La gaffe social di Camillo D’Alessandro

Un semplice refuso può diventare virale se riguarda… Tagliacozzo, impazza su WhatsApp il post di Camillo D’Alessandro.

«Un utente mi ha reso evidente che in un post (poi da me corretto) ho sbagliato a scrivere un nome di paese… gravissimo e giusto richiamo. Sicuramente mi sono meritato l’apertura di qualche giornale». Così il deputato Pd, considerato il “delfino” di D’Alfonso, Camillo D’Alessandro, dopo aver corretto un semplice refuso relativo alla scrittura del nome di Tagliacozzo.

In realtà di grave non ci sarebbe granché, una vocale per un’altra, che però nel caso specifico ha provocato grande ilarità sul web, con conseguente condivisione virale del post anche su WhatsApp.

L’ulteriore refuso in fase di correzione, fortunatamente, non è risultato così eclatante.

Inconvenienti che capitano, quando il refuso avviene per un nome come quello di Tagliacozzo, che si presta a questo genere di “scivoloni”.