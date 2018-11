Comune dell’Aquila, proposte per Capodanno

Capodanno 2019, pubblicato avviso per proposte artistiche.

In occasione del Capodanno 2019, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune dell’Aquila intende promuovere iniziative culturali, di intrattenimento, di aggregazione e di incontro.

Lo rende noto l’assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo.

«Dato il successo riscontrato nella passata edizione – ha proseguito l’assessore – abbiamo voluto replicare il concerto di Capodanno.»

«L’obiettivo è sempre quello di coinvolgere l’intera cittadinanza e di attrarre turisti, offrendo un’occasione di aggregazione e, al contempo, incentivando la creatività e le attività delle realtà associative presenti sul territorio. È stato pertanto pubblicato un avviso attraverso il quale si invitano tutte le associazioni senza scopo di lucro, aventi da statuto finalità specifiche nell’ambito culturale e con sede legale e operativa nel territorio, a presentare una proposta artistica. Tale proposta dovrà essere inerente, in primo luogo, ai festeggiamenti del 31 dicembre, da realizzarsi nel Parco del Castello, luogo prescelto dall’Amministrazione per gli eventi di fine anno. A corredo dell’iniziativa principale potranno essere presentate altre iniziative collaterali, di carattere culturale o aggregativo, da svolgersi lo stesso 31 dicembre oppure il giorno precedente, sempre nel Parco del Castello o nelle zone limitrofe.»

«Dovrà essere prevista, infine, una soluzione logistica che consenta l’eventuale realizzazione degli eventi anche in caso di maltempo. Il progetto potrà essere presentato da associazioni in forma singola o mediante una rete. L’Assessorato alla Cultura e al Turismo provvederà ad individuare le proposte maggiormente rispondenti alle esigenze dell’amministrazione. Il progetto e le iniziative dovranno essere realizzati a beneficio della cittadinanza, che potrà partecipare a titolo gratuito. Confido – ha concluso l’assessore Di Cosimo – nell’entusiasmo e nella creatività delle proposte che arriveranno dalle associazioni, per una partecipazione attiva da parte dei cittadini.»

Il testo completo dell’avviso, contenente tutte le informazioni, e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella sezione “Concorsi, gare e avvisi” dell’area Amministrazione o raggiungibili attraverso questo link.