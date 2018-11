Bus Anagnina, Di Nicola chiede incontro a Raggi

Fermata dei bus da Tiburtina ad Anagnina, la Regione Abruzzo chiede un incontro con il sindaco di Roma.

La richiesta di un incontro istituzionale sul tema della delocalizzazione dell’Autostazione per i mezzi adibiti alle linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali all’interno del nodo Anagnina.

Questo l’oggetto della lettera inviata in data odierna dal Consigliere della Regione Abruzzo con delega ai Traporti, Mobilità e Infrastrutture Maurizio Di Nicola alla sindaca di Roma Virginia Raggi.

Di Nicola rappresenta nella lettera “la preoccupazione per questa scelta che, se attuata, allontanerà sempre di più l’Abruzzo da Roma Capitale”.

«La dichiarazione stampa dell’Assessore alla Città in movimento del Comune di Roma, Linda Meleo, in cui si precisa che «l’individuazione dell’area di Anagnina è una soluzione temporanea», non lascia serena questa Regione – spiega Di Nicola – poiché non trova significativi elementi di riscontro nel provvedimento richiamato. Laddove si dovesse interpretare il punto 5) del dispositivo della Delibera nella direzione indicata dalla dott.ssa Meleo, Le chiedo di conoscere le tempistiche del periodo di transizione.»