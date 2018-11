Bonus, ultime verifiche per le 550 domande

Politiche sociali, bonus economico straordinario per l’annualità 2018.

“Gli Uffici competenti presso il Settore Politiche per il Benessere della Persona stanno ultimando le complesse attività di riscontro e verifica delle oltre 550 istanze di assegnazione del cosiddetto Bonus Economico Straordinario per il corrente esercizio, pervenute all’Amministrazione Comunale a seguito di apposito avviso pubblico”.

È quanto comunica l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

“Le maggiori criticità riscontrate nella istruttoria delle numerose istanze di adesione alla iniziativa – prosegue l’Assessore Bignotti – sono da ricondursi principalmente alla mancata compilazione, da parte dei medesimi richiedenti, di alcuni dei campi obbligatori contenenti le informazioni necessarie, richieste nello schema di domanda appositamente predisposto. Tale circostanza ha rallentato sensibilmente le attività degli uffici che, comunque, hanno dovuto provvedere al reperimento dei dati mancanti, ove necessario alla verifica immediata dell’ammissibilità della singola domanda di riconoscimento del Bonus”.

“Soltanto a titolo esemplificativo, si riporta la ipotesi di due distinte istanze di riconoscimento del beneficio presentate da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, fattispecie ovviamente vietata dalle vigenti disposizioni normative in materia. Altre verifiche necessarie ai fini della ammissione delle istanze, eseguite sempre a tutela del preminente interesse pubblico alla corrette spendita delle risorse collettive – ha proseguito l’assessore – hanno riguardato l’eventuale sussistenza di contestuale ammissione al Reddito di Inclusione (REI) da parte del beneficiari, circostanza parimenti vietata dalle norme, oltre che la corretta determinazione del reddito ISEE del nucleo familiare istante, come noto previsto nell’importo massimo di 6mila euro e, infine, i complessi riscontri in ordine alla correttezza del domicilio e della residenza indicati dagli istanti e ciò sempre al fine di scongiurare la indebita erogazione del beneficio in questione”.

“Pertanto ed a conclusione di queste complesse verifiche istruttorie, imposte dall’ordinamento proprio a tutela dell’interesse pubblico e di quello degli stessi richiedenti che, giova rammentarlo, in caso di dichiarazioni mendaci dovranno essere perseguiti nei termini di legge. Nei prossimi giorni gli Uffici del Settore Politiche per il Benessere della Persona provvederanno ad approvare, in via ultimativa, la graduatoria degli utenti ammessi alla concessione del Bonus Economico Straordinario, che verrà erogato nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e ciò sia pur nelle more dell’acquisizione delle integrazioni documentali, da parte dei numerosi istanti ai quali le stesse sono state richieste, proprio al fine di scongiurare ritardi nel perfezionamento di detto iter, anche nell’interesse dei numerosi utenti che hanno invece regolarmente e puntualmente prodotto le informazioni e i documenti previsti dal bando. Inoltre, qualora i cittadini avessero necessità di ricevere qualsivoglia chiarimento su questa oppure su altre tematiche – ha concluso l’assessore Bignotti – possono rivolgersi direttamente, oltre che agli Uffici preposti, anche al sottoscritto che, come instancabilmente e quotidianamente accade dal luglio 2017, continua a restare a disposizione di quanti, mediante i consueti canali, vengono puntualmente ascoltati giorno per giorno, circostanza ovviamente ignota soltanto ai “pigri” oppure a chi ha semplicemente voglia di strumentalizzare una iniziativa regolarmente condotta”.