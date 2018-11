2 Panchine Rosse contro la violenza sulle donne

Due Panchine Rosse contro la violenza sulle donne e i femminicidi.

“Novembre. Il mese delle panchine rosse”

Campagna delle Democratiche della provincia dell’Aquila

Sabato, 3 novembre

– alle ore 10:00, a Paganica, villa comunale

– alle ore 12:00, a Arischia, piazza duomo

Due panchine rosse alle quali verranno apposte altrettante piccole targhe contenenti il numero 1522, numero nazionale – help line violenza e stalking – : quindi non solo un segnale visibile di denuncia sociale, ma anche un elemento utile alle donne in difficoltà.

Grazie all’impegno di Alì Salem, Stefano Innocenzi, Fernanda Tramontelli, Loreto Colageo, Debora Sepetti e di tutte le persone di buona volontà.

Sarà presente la Deputata Pd StefaniaPezzopane promotrice della Legge contro il femminicidio.

Istituzioni, donne e uomini, insieme, contro le violenze sulle donne, contro i femminicidi.

Per la cultura del rispetto. Per la civiltà.

Cittadine e cittadini sono invitate/i a partecipare.

A Paganica, in caso di pioggia, la cerimonia si svolgerà all’interno del Centro Civico.