Ufficio postale in centro, passi avanti

Passi avanti per il ritorno di un ufficio postale in centro.

Poste Italiane avvierà a breve la ricerca di uno spazio che si adatti alle necessità dell’ufficio postale.

E’ quanto emerge dall’incontro fra l’Associazione L’Aquila Centro Storico, rappresentata dal presidente Roberto,Grillo e da Sara Cavallo e il responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, il dott. Giuseppe Lasco, avvenuto ieri.

L’associazione ha portato all’attenzione del dott. Lasco l’importanza del rientro di un ufficio postale in Centro Storico: una priorità per i cittadini che lo vivono quotidianamente ma anche per la rinascita del Centro Storico stesso.

La riunione si è rivelata assolutamente positiva: la Dirigenza di Poste Italiane vuole rendersi pienamente partecipe della rinascita del Centro Storico e, nonostante le difficoltà oggettive, in primis l’insufficiente pedonalizzazione giornaliera atta a giustificare la riapertura di un ufficio postale, si rende pienamente disponibile a riportare al più presto una sede in centro.

Il settore immobiliare di Poste, già dai prossimi giorni attiverà una ricerca sul territorio per l’individuazione di uno spazio che risponda al layout di Poste Italiane.