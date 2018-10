Scuole, allagamenti nella Media di Paganica

Scuola media di Paganica: allagamenti dentro la struttura e infiltrazioni dai lucernai e dalle porte di sicurezza.

Questa è la situazione che alcuni genitori lamentano della condizione della Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri, nella succursale di Paganica e hanno segnalato nella rubrica DilloalCapoluogo.

«Questa situazione si verifica ogni qualvolta piove.» raccontano a Il Capoluogo.

«Negli anni scorsi abbiamo più volte sensibilizzato gli organi competenti ma nessuno ha mai preso provvedimenti. Siamo stanchi di mandare i nostri figli in una scuola precaria e dove, tra l’altro, mancano i requisiti di sicurezza, sia all’interno dell’edificio sia all’esterno della struttura.»

«Infatti, essa è situata sulla strada provinciale per Onna, dove transitano camion, autobus e autovetture a velocità sostenuta mettendo a rischio l’incolumità dei ragazzi, i quali sono esposti a forti rischi per la propria salute. »

I genitori ci informano che “della problematica sono stati informati, in più occasioni, l’ultima lettera è stata inviata circa due settimane

addietro, la Polizia Municipale e il Comune dell’Aquila, il Prefetto e la Provincia ma non c’è stato alcun interessamento da parte delle predette autorità”.

«Nel 2014, si era preso in considerazione di far realizzare una scuola in cemento armato. Successivamente sono stati stanziati €. 4.200.000,00 e individuato un sito nelle vicinanze dell’attuale fabbricato.» proseguono.

«Da informazioni assunte, all’inizio di quest’anno, presso il Comune dell’Aquila, ci era stato riferito che la pratica era ferma al Genio Civile. Pare che l’Amministrazione comunale avesse paventato l’idea di far nascere la nuova struttura presso il Centro Polifunzionale di Paganica, abbandonato da diversi decenni. A tutt’oggi, non sappiamo che fine ha fatto il vecchio progetto, dove sono andati a finire i fondi stanziati per la nuova struttura scolastica e se siano state prese decisioni in merito alla definitiva destinazione della nuova scuola.»

