70 stand per la fiera di Ognissanti a Paganica

Come ci ricorda Raffaele Alloggia, appassionato cultore di storia locale, la Fiera di Ognissanti a Paganica ha origini assai remote.

Se ne trova traccia sul Libro Mastro della Parrocchia di Paganica fin dal 1678.

Nel secolo scorso la fiera si svolgeva nei giorni 31 ottobre e 1° novembre, e riguardava principalmente gli animali (ovini, vacche, cavalli, asini).

Pur avendo ampliato la gamma di prodotti da esporre e vendere, la tradizione è rimasta viva e pulsante e nei giorni di oggi 31 ottobre e domani 1° novembre si terrà appunto la Fiera di Ognissanti.

Artigiani aquilani con opere del proprio ingegno e moltissimi commercianti che hanno raggiunto L’Aquila da molte località.

«In tutto una settantina di stand e bancarelle per un percorso che si snoda lungo via dello Sport e via Oliviero Evangelista» spiega al Capoluogo Alberto Capretti, presidente provinciale Fiva Confcommercio dei commercianti su aree pubbliche.

«Questa volta la solida attrattiva dei prodotti locali si unisce a una vasta gamma di articoli per bambini, a tema con Halloween e curiosità che non si trovano di solito al mercato a Piazza d’Armi.» prosegue Capretti.

«Vi è anche la chiassosa ma divertente presenza dei battitori che propongono gli articoli per la casa e, per i più piccoli, oggi e domani ci saranno anche le giostrine. L’entusiasmo dei bambini sarà inoltre ben riposto poiché in questa edizione vi sono ben due stand con esemplari di animali domestici e di compagnia. »

Per domani si prevede boom di presenze, visto che già da stamattina le due vie di Paganica sono state prese d’assalto.