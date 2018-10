Morti che ballano, il Wooden stile Suicide Squad

Festa horror con il Wooden a Piazza Palazzo

Il Wooden, locale situato a Piazza Palazzo, per festeggiare Halloween organizzerà un evento straordinario! Ad animare la serata ci sarà il dj Claudio Spagnoli che farà ballare anche i “morti” ed il locale sarà decorato a tema per l’occasione. Lo staff vi servirà in perfetto stile Suicide Squad con barman e cameriere travestiti dalla testa ai piedi, proprio come i personaggi dell’omonimo film! L’evento inizierà alle 19:00 e potrete trovarli già pronti per aperitivi, cene e…un dopo cena firmato Wooden!

Occhio allo staff, però, sono tremendi…dolcetto o scherzetto?