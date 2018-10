Dovevano terminare il 29 ottobre i lavori in via Francesco Filomusi Guelfi, tra il Tribunale e villa Gioia, ma le intense piogge dei giorni scorsi hanno rallentato le attività, manca solo l’asfalto.

Nuova ordinanza della Polizia municipale per posticipare la riapertura di via Francesco Filomusi Guelfi, chiusa da via XX settembre, nei pressi del Tribunale, e interessata da lavori per il rifacimento della rete fognaria. Dal 26 ottobre la viabilità è stata modificata, inizialmente fino al 29 ottobre, per permettere i lavori, ma è stato necessario ricorrere a una successiva ordinanza a causa del maltempo che ha rallentato i lavori, comunque in dirittura d’arrivo. Manca infatti solo il rifacimento dell’asfalto, che – salvo nuove perturbazioni – dovrebbe essere concluso nei prossimi giorni. La nuova scadenza è stata fissata al 12 novembre, ma non ci si dovrebbe arrivare, visto che i lavori sono ripresi e dovrebbero chiudersi a breve.

Intanto per scendere a Villa Gioia è prevista viabilità alternativa dall’incrocio successivo, salendo sempre da via XX settembre.