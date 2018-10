Usrc decapitato, urge nuovo titolare

Dopo le dimissioni di aprile del responsabile dell’Usrc, Paolo Esposito, urge la nomina di un nuovo responsabile, visto che è scaduto anche l’interim di Raniero Fabrizi. Le preoccupazioni del presidente Ance L’Aquila, Adolfo Cicchetti, al Tg del Capoluogo.it.

Scadrà il 31 dicembre l’incarico per Raniero Fabrizi a capo dell’Usra (l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila); a Fabrizi anche l’interim per l’Usrc (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere) che però scade oggi, senza che sia stato nominato “l’erede” o stabilita un’ulteriore proroga. Quindi, di fatto, l’Usrc è gia senza responsabile e a fine dicembre lo sarà anche l’Usra, se non verranno fatte le attese nomine. Naturalmente non si tratta solo di ruoli da ricoprire, ma di importanti funzioni da svolgere nell’ambito di una ricostruzione che così rischia di rallentare.

«Se non arriva la proroga per Fabrizi, da domani le pratiche per i processi di ricostruzione del crateri sismico si fermeranno» ha spiegato Cicchetti nell’intervista con il direttore Roberta Galeotti. «Sulle nomine per Usrc e Usra si sarebbe già dovuto attivare le procedure, anche perché questi due Uffici necessitano di una nuova spinta per aprire la fase due del post sisma.

L’intervista completa nel Tg del Capoluogo.it.