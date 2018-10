Salvo Sottile, la sagra della patata protagonista

Salvo Sottile nel suo programma andato in onda ieri sera su Rai Tre in seconda serata ha mostrato diverse testimonianze di ciò che rimane della vita aquilana notturna.

Ha intervistato diversi giovani, ripercorrendo ciò che è successo in questi 9 anni dopo il terremoto:

“10 anni dopo il terremoto, dopo tutti quei morti, ho incontrato ragazzi che allora erano bambini e sono cresciuti con una ferita dentro”

Il giornalista si è recato anche nelle frazioni: protagonista della puntata anche il comune di Barisciano e la sagra della Patata dello scorso agosto.

Sono sulle montagne dell’Abruzzo a Barisciano, dove 2000 persone fino all’alba si danno da fare per celebrare la sagra della patata. Un intero paese in festa, uomini e donne che si danno da fare per ore. Pentole fumanti, cuochi al lavoro, acqua, farina, sale e patate, una pozione magica che si trasforma nella portata principale della sagra, gli gnocchi.