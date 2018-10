Residui rovesci sulla Marsica e nell’Aquilano, mentre continuerà a soffiare il Garbino sul versante orientale dove sono attese ampie schiarite.

Sulla nostra penisola il tempo è in lento miglioramento, specie al centro-sud, in quanto l’intensa perturbazione di origine atlantica che, nella giornata di ieri, ha favorito forti temporali e violente raffiche di vento su molte regioni, tenderà ulteriormente a spostarsi verso l’Europa centro-settentrionale, favorendo una progressiva attenuazione della nuvolosità, anche sulla nostra regione dove, tuttavia, nelle prossime ore saranno ancora possibili annuvolamenti e rovesci, specie sulla Marsica e nell’Aquilano, mentre forti venti di Libeccio (Garbino) continueranno a soffiare sulle zone montuose e sul versante orientale con raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h. Dal pomeriggio assisteremo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche sul settore occidentale con una graduale attenuazione della nuvolosità e una progressiva attenuazione dei venti di Libeccio anche sul settore orientale, miglioramento che proseguirà anche nella giornata di mercoledì, anche se si tratterà di una situazione temporanea in attesa di un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nella giornata di giovedì 1 Novembre, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione che favorirà rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco, in particolar modo su Marsica, Aquilano e Alto Sangro, anche se i fenomeni potranno interessare gran parte del territorio regionale.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulla Marsica e su alto Aquilano con rovesci diffusi, accompagnati da raffiche di vento, rovesci che potranno interessare anche le zone montuose e le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, mentre sulle restanti zone si prevedono ampie schiarite ma soffieranno forti venti di Libeccio (Garbino), con raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h, specie sulle zone collinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni sul settore occidentale della nostra regione e una progressiva attenuazione dei venti sul settore centro-orientale; tempo in ulteriore (temporaneo) miglioramento nella giornata di mercoledì.

Temperature: In diminuzione, anche sensibile sul settore occidentale della nostra regione.

Venti: Moderati o forti dai quadranti sud-occidentali; Garbino sul versante orientale, in attenuazione dal pomeriggio.

Mare: Mosso o molto mosso; poco mosso sottocosta.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)