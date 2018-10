Piscina delle 99 cannelle, lo scatto virale

Tombini ostruiti alla Fontana delle 99 cannelle, che per l’occasione di trasforma in “piscina”.

La manutenzione dei tombini è un annoso problema che si ripete ad ogni pioggia intensa. Le strade spesso diventano fiumi in piena a causa proprio dei tombini che in molte zone della città rimangono ostruiti per molto tempo.

Questa volta è toccato anche alla Fontana delle 99 cannelle: uno dei simboli della città, infatti, si è trasformato in “piscina a cielo aperto” a causa di un imponente allagamento prontamente immortalato da diversi utenti di Facebook, con l’immancabile appello a curare meglio la manutenzione di scoli e tombini.