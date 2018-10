Musica a Tempera in ricordo di Rossana

Note d’autore, musica e solidarietà a Tempera

Sabato 3 novembre alle ore 21,00 presso il Centro Culturale Tempera si terrà una Serata Musicale di Solidarietà “in ricordo di Rossana Ghizzoni”. L’iniziativa, promossa dai familiari di Rossana e dai Responsabili del Reparto di Oncologia dell’ospedale “San Salvatore” di L’Aquila, è stata condivisa e sostenuta dalle associazioni Il Pungolo e Associazione Tempera onlus che hanno organizzato un evento per sensibilizzare la popolazione e portare a termine un “desiderio” di Rossana: donare un lettino al reparto di oncologia per contribuire a migliorare le condizioni di degenza dei malati. Per questo il pubblico che parteciperà all’evento ascolterà musica leggera italiana, dedicata in particolare a Fabrizio De André, e, se vorrà, potrà dare un contributo concreto per portare a termine la raccolta fondi già in atto. Un ringraziamento va agli artisti che hanno messo a disposizione la loro professionalità per la realizzazione dell’evento: Diego Del Vecchio (voce e chitarra), Leonardo Furore (chitarra), Marta Ciabotti (violino), Claudia Poggi (flauto), con la voce recitante di Giovanna Di Matteo.