L’Aquila, torna l’incubo furti

Un tentativo di furto in appartamento di via Acquasanta e furto compiuto in un’auto, tutto in 24 ore. All’Aquila torna l’allarme furti.

Nel giro di 24 ore due segnalazioni riguardanti furti o tentativi di furto. Il primo episodio, la scorsa notte in via Acquasanta, dove un malintenzionato si è furtivamente introdotto in un appartamento, forzando una finestra al piano terra. Gli inquilini, però sono stati svegliati dai rumori provenienti dall’effrazione, in tempo per notare l’uomo che – vistosi scoperto – si è dato alla fuga senza riuscire a sottrarre nulla dall’appartamento. Dell’episodio sono stati informati i carabinieri che hanno avviati le indagini del caso, raccogliendo le testimonianze dei proprietari dell’immobile.

Carabinieri ancora in azione questa mattina presto per un altro furto, questa volta riuscito. I ladri, questa volta, hanno preso di mira un’auto parcheggiata in strada, da cui sono stati sottratti documenti e un mazzo di chiavi, una combinazione preoccupante in quanto grazie ai documenti i ladri potrebbero risalire all’indirizzo della vittima del furto e tentare di utilizzare le chiavi sottratte. Da qui la necessità da parte della vittima del furto di cambiare le serrature relative alle chiavi sottratte. Anche su questa seconda segnalazione indagano i carabinieri della Compagnia dell’Aquila.