Condanna a 2 anni e 6 mesi all’ex rettore Di Orio

Confermata in Corte d’Appello la condanna, seppur ridotta per avvenute prescrizioni, all’ex rettore dell’Università dell’Aquila, Ferdinando Di Orio.

Il Tribunale di Roma aveva inizialmente condannato l’ex rettore dell’Università dell’Aquila, Ferdinando Di Orio, alla pena di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e 3 anni di reclusione per induzione indebita nei confronti del professor Sergio Tiberti, che secondo la denuncia presentata sarebbe stato costretto a versare all’ex rettore oltre 200mila euro in 10 anni. La Corte d’Appello, sopravvenute prescrizioni, ha ridotto la pena a 2 anni e 6 mesi, come spiegato dal difensore del professore, l’avvocato Giorgio Tamburrini. L’ex Rettore è invece assistito dagli avvocati Guido Calvi e Mauro Catenacci, che annunciano ricorso in Cassazione.

Da parte sua, il legale del professor Sergio Tiberti ha annunciato l’avvio della causa civile per il risarcimento danni.