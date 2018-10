Airc Abruzzo, i ragazzi aquilani dal Presidente

nella foto la delegazione aquilana composta da Andrea Piersanti, Chiara Pezzopane e Francesca Buccella

I giovani aquilani a casa del Presidente Mattarella

Si è svolta ieri nei saloni del Quirinale l’annuale manifestazione dell’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Un incontro tra i volontari di tutta Italia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’anno era presente anche una delegazione aquilana in rappresentanza dei tanti ragazzi che in città, ormai da 4 anni , organizzano raccolte fondi ed eventi sotto la guida esperta dei veterani dell’Airc Ugo De Paolis e Graziella Buonaugurio

«È stato bello – raccontano Francesca e Chiara al Capoluogo.it – poter condividere quest’esperienza con ricercatori e istituzioni che ogni giorno lavorano per la stessa causa che anche noi, da volontari, cerchiamo di difendere con il nostro piccolo contributo. Un onore aver avuto l’opportunità di entrare al Quirinale, vederne la bellezza, ascoltare con le proprie orecchie i discorsi del Presidente, dei ricercatori, dei volontari in cui si rintraccia un po’ il vissuto di ciascuno. Fare volontariato significa proprio questo: rendersi conto che gli eventi più tragici non accadono solo agli altri, ma che gli altri siamo noi, gli altri siano tutti»

« A L’Aquila – ci spiega Andrea- il gruppo AIRC è composto quasi in totalità da ragazzi che hanno iniziato quando erano ancora studenti con un progetto scolastico e adesso continuano a portarlo avanti. È molto bello perché oltre al volontariato si crea ogni volta un clima di amicizia e condivisione.»